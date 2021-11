Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bastide : opération de refinancement information fournie par Cercle Finance • 29/11/2021 à 17:53









(CercleFinance.com) - Bastide Le Confort Médical annonce avoir procédé à une opération de refinancement à travers le renouvellement par anticipation de son crédit syndiqué. La maturité des tranches du contrat de crédits est désormais fixée à 3 ans avec deux années potentielles supplémentaires à la main des prêteurs. Le montant de la 1ère tranche amortissable est fixé à 25 ME et celui de la seconde tranche remboursable in fine s'élève à 170 ME contre 50 ME auparavant. Le Groupe a réduit également la taille de son crédit renouvelable (Revolving Credit Facility) de 140 à 60 ME avec cependant la possibilité de mobiliser si nécessaire 20 ME supplémentaires.

Valeurs associées BASTIDE LE CONFOR Euronext Paris -0.84%