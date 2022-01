Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bastide Le Confort: nouvelles acquisitions en France information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Fort d'une latitude financière renforcée à la suite de sa récente opération de refinancement, Bastide Le Confort Médical annonce avoir réalisé des acquisitions dans plusieurs domaines stratégiques en France, reprenant une politique de croissance externe active.



Le groupe a ainsi acquis Distrimed, numéro 2 français de la vente en ligne de dispositifs médicaux destinés aux professionnels de santé, ainsi que la jeune pousse Care Service, qui propose des solutions digitales innovantes pour la mise en relation entre professionnels de santé.



Bastide a en outre finalisé l'acquisition de l'intégralité du capital de Saad Perfusion, un acteur spécialisé dans la perfusion dans la région du Grand-Est où il a réalisé 0,7 million d'euros de chiffre d'affaires en 2020 avec une marge supérieure à celle du groupe.





