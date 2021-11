Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bastide-Le Confort : hausse de 2,9% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/11/2021 à 10:20









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'inscrit à 108,1 ME au premier trimestre 2021/2022, en croissance de +2,9% en données publiées (stable en organique). L'activité ' Respiratoire ' ressort à 30,8 ME, en hausse de +25% en données publiées (+20% en organique). ' La progression soutenue de l'activité ' Respiratoire ' a permis de compenser l'effet de base adverse lié la normalisation progressive du contexte sanitaire et qui a pénalisé l'activité ' Maintien à Domicile. ' ' indique le groupe. La direction confirme viser pour l'exercice un chiffre d'affaires autour de 460 ME à périmètre constant accompagné d'une marge opérationnelle courante supérieure à 8,3%.

Valeurs associées BASTIDE LE CONFOR Euronext Paris 0.00%