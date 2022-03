Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bastide Le Confort: acquisition stratégique au Canada information fournie par Cercle Finance • 17/03/2022 à 09:18









(CercleFinance.com) - Bastide Le Confort Médical annonce avoir réalisé une acquisition stratégique en Amérique du Nord avec le rachat de Medpro Respiratory Care, un opérateur parmi les plus importants de l'assistance respiratoire au Canada.



A travers cette opération, dont les termes financiers ne sont pas précisés, le spécialiste français de la prestation de santé à domicile explique se renforcer sur un métier stratégique et prendre position sur un marché à très fort potentiel.



Medpro Respiratory Care a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 14 millions de dollars canadiens, soit environ 9,5 millions d'euros. Le groupe est implanté dans les provinces de Colombie-Britannique, de l'Alberta et de l'Ontario.





