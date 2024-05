Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bastide: hausse de 8,2% du chiffre d'affaires trimestriel information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 18:16









(CercleFinance.com) - Bastide publie un chiffre d'affaire de 134,7 ME au titre du 3e trimestre de son exercice comptable 2023/24, en hausse de 8,2% par rapport au CA retraité de la même période un an plus tôt.



Au cours des neuf premiers mois de l'exercice comptable, Bastide enregistre un CA cumulé de 395,2 ME, en hausse de 7,6%.



Cette performance intègre la contribution des sociétés acquises depuis moins d'un an à hauteur de 0,6 ME avec Oxigo et Occit'perf.



Compte tenu de la bonne dynamique observée en particulier sur le marché des prestations de santé à domicile, le Groupe confirme ses perspectives 2023-2024.



Le Groupe Bastide vise ainsi un chiffre d'affaires annuel de 520 ME (ajusté des effets périmètre) et une marge opérationnelle courante au moins égale à celle réalisée sur l'exercice 2022-2023, soit 8,4%.







Valeurs associées BASTIDE LE CONFORT MED. Euronext Paris +0.49%