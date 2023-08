Bastide: hausse de 10,9% du chiffre d'affaires annuel information fournie par Cercle Finance • 30/08/2023 à 18:25

(CercleFinance.com) - Le Groupe enregistre au quatrième trimestre un chiffre d'affaires de 127,9 ME, en hausse de +3,6% et de +1,1% en organique.



Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 508,0 ME (+10,9%, dont +5,0% en organique) en ligne avec l'objectif fixé par le Groupe autour de 510 ME. L'effet périmètre des acquisitions s'élève à 27,3 ME sur cette période.



Conformément à la stratégie de développement du Groupe, la part des activités à l'international augmente et atteint près de 18% du chiffre d'affaires (comparé à 16% en 2021-2022).



Bastide confirme son objectif de marge opérationnelle courante de plus de 8,3% pour l'exercice 2022-2023. Le Groupe vise un chiffre d'affaires de 540 ME, hors nouvelles opérations de croissance externe, pour l'exercice en cours.