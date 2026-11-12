BASTIDE : Croissance organique soutenue de +7,1% au 1er trimestre 2026-2027

Prestations de santé à domicile : croissance de +7,8% portée par les activités Respiratoire et Diabète ;

Maintien à domicile : croissance de +6,2% portée par la bonne dynamique dans les Magasins et les Collectivités.

Caissargues, le 12 novembre 2026 – Le Groupe Bastide, l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile et le maintien à domicile, annonce son chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026-2027, clos le 30 septembre 2026.

En M€ 2025-2026 publié 2025-2026 retraité* 2026-2027

publié Var. Chiffre d'affaires T1 126,3 115,6 124,3 +7,5%

* Chiffre d'affaires retraité des activités non poursuivies (IFRS 5) : Experf cédée au cours de l'exercice 2025-2026

Croissance organique solide de +7,1% au premier trimestre 2026-2027

Le Groupe Bastide confirme sa dynamique de croissance dès le premier trimestre avec un chiffre d'affaires de 124,3 M€, en croissance organique [1] de +7,1 % (+7,5% en données publiées).

Les activités de prestations de santé à domicile (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Diabète-Stomathérapie) maintiennent un rythme de croissance dynamique, à +8,4% (+7,8% en organique) .

La bonne orientation de l'activité « Maintien à Domicile » se poursuit également avec une croissance organique de +6,2% sur le trimestre, portée par la bonne performance du segment des magasins et celui des collectivités.

Répartition du chiffre d'affaires par métier

Maintien à domicile : Le chiffre d'affaires ressort à 52,0 M€, en hausse de +6,2% :

En collectivités , le chiffre d'affaires ressort à 23,4 M€ en hausse de +6,7%, porté par la bonne dynamique des activités locatives à plus forte rentabilité, sur lesquelles le Groupe Bastide concentre ses efforts, et la contribution de contrats ponctuels.



, le chiffre d'affaires ressort à 23,4 M€ en hausse de +6,7%, porté par la bonne dynamique des activités locatives à plus forte rentabilité, sur lesquelles le Groupe Bastide concentre ses efforts, et la contribution de contrats ponctuels. En magasins/internet , le chiffre d'affaires s'élève à 28,6 M€ en hausse de +5,8%, sous l'effet notamment de la croissance des ventes de fauteuils, suite à la mise en œuvre de la réforme VPH*.

L'activité « Respiratoire » maintient une bonne performance avec un chiffre d'affaires de 45,9 M€ en croissance de +10,6% (+9,6% en organique). Malgré l'impact de la baisse tarifaire de 4% sur l'apnée du sommeil depuis le 1 er avril 2026, l'activité en France enregistre une croissance organique de +6,8% sous l'effet de la croissance structurelle du marché et de gains de parts de marché. En données publiées, la croissance ressort à +8,2 %, intégrant la contribution d'une petite société acquise dans la région lilloise au début de premier trimestre. À l'international, le Groupe Bastide enregistre un niveau d'activité toujours très soutenu, en croissance de près de +20%, avec une très bonne performance d'Oxystore en Italie et d'Intus au Royaume-Uni.

L'activité « Nutrition-Perfusion-Diabète-Stomathérapie » enregistre un chiffre d'affaires de 26,4 M€, en hausse de +4,7%, portée par un effet volume et prix positifs dans l'activité Diabète qui affiche une croissance de plus de +20%.

Dividende au titre de l'exercice 2025-2026

Fort de sa bonne dynamique et de la nette amélioration de sa structure financière, Bastide proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires, qui se tiendra le 15 décembre 2026, un

dividende de 0,41 € par action au titre de l'exercice 2025-2026.

Perspectives 2026-2027

La performance du premier trimestre confirme la solidité de la dynamique commerciale du Groupe et sa pleine confiance dans l'atteinte de ses objectifs annuels. Bastide réaffirme ainsi son ambition d'atteindre un chiffre d'affaires d'au moins 500 M€ en 2026-2027, tout en maintenant sa marge opérationnelle courante au niveau de 2025-2026, grâce à la poursuite de ses efforts de maîtrise des coûts.

Fort de la croissance structurelle de ses marchés et de son positionnement concurrentiel, Bastide entend poursuivre sa stratégie de développement et d'efficacité opérationnelle tout en restant attentif aux opportunités de croissance externe ciblées, dans le respect d'une structure financière équilibrée.

PROCHAINE PUBLICATION :

Chiffre d'affaires semestriel 2026-2027 le jeudi 11 février 2027 après bourse

A propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 8 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

CONTACTS

Groupe Bastide Actus Finance

Vincent Bastide

Olivier Jourdanney

Benjamin Ferré

T. +33 (0)4 66 38 68 08

www.bastide-groupe.fr



Analystes-Investisseurs

Hélène de Watteville

T. +33 (0)1 53 67 36 33

Presse – Médias

Déborah Schwartz

T. +33 (0)1 53 67 36 35

* Véhicules pour Personnes Handicapées

[1] Croissance organique calculée à taux de change constant et à périmètre constant : 2025-2026 retraité de la contribution des actifs cédés depuis moins de 12 mois et des actifs classés en actifs destinés à être cédés