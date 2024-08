Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bastide: croissance de plus de 8% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 09:47









(CercleFinance.com) - Bastide publie un chiffre d'affaires en hausse de 8,2% à 529,7 millions d'euros (+7,4% en organique) au titre de son exercice 2023-24, supérieur à son objectif de 520 millions, la part des activités à l'international représentant 16,6% du total.



Le groupe de prestations de santé à domicile précise que sa croissance organique s'est intensifiée au quatrième trimestre, passant de +6,7% sur les neuf premiers mois de l'exercice à +9,5% sur ce dernier trimestre.



Bastide confirme son objectif de marge opérationnelle courante au moins égale à 8,4% pour l'exercice 2023-24, et indique viser un chiffre d'affaires de plus de 560 millions (sur le périmètre actuel) pour l'exercice 2024-25.





Valeurs associées BASTIDE LE CONFORT MED. 23,00 EUR Euronext Paris +2,00%