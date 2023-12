Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bastide: cède sa filiale Distrimed au groupe Hygie31 information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 18:16









(CercleFinance.com) - Le Groupe Bastide annonce ce jour la cession de sa filiale Distrimed au groupe Hygie31, acteur européen spécialisé dans le conseil et l'accompagnement des réseaux de santé.



Le Groupe Hygie31 fédère 1060 pharmacies adhérentes, dont le réseau de pharmacies sous enseigne Pharmacie Lafayette.



Filiale à hauteur de 70% du Groupe Bastide, la société Distrimed est un acteur majeur de la vente en ligne de dispositifs médicaux destinés aux professionnels de santé. Sur l'exercice 2022-2023, Distrimed a réalisé un chiffre d'affaires de 13,3 ME.



Selon Bastide, 'au regard des synergies économiques et commerciales avec l'activité de la société Hygie31, cette opération constitue une bonne alternative pour permettre à Distrimed de poursuivre son développement'.



Réalisée en numéraire, cette opération générera pour le Groupe Bastide une plus-value de cession sur le résultat net 2023-2024 tout en contribuant à la réduction de la dette financière nette.



Le Groupe Bastide ajoute qu'il continuera à étudier de possibles cessions d'actifs qui ne répondraient plus à sa stratégie.









