Bastide, Carmat, Eiffage, OVHcloud, TFF... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Bastide

Bastide a annoncé l'extension de son autorisation d'opérer dans le domaine de l'assistance respiratoire en Colombie Britannique au Canada et la cession de sa filiale française CICA PLUS spécialisée en stomathérapie. L'extension d'autorisation représente un chiffre d'affaires potentiel de 5 millions de dollars canadiens à terme (3,4 millions d'euros) en année pleine. Dans le cadre de sa stratégie de cession des actifs disposant d'un faible potentiel de croissance organique et/ou de création de valeur additionnelle, Bastide a cédé CICA PLUS.

Bluelinea

La société spécialiste de la prise en charge des personnes âgées et handicapées indiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Carmat

Carmat concepteur et développeur du cœur artificiel Aeson, annonce que son chiffre d'affaires 2024 s'élève à 7 millions d'euros, avec la vente de 42 cœurs dont 17 dans le cadre commercial (en Allemagne, Italie, Espagne et Pologne) et 25 dans le cadre de l'étude clinique Eficas en France. Carmat peut financer ses activités "jusqu'en février 2025", et estime ses besoins financiers à 12 mois entre 40 et 45 millions d'euros. La medtech travaille très activement à la sécurisation, à court-terme, de ressources financières additionnelles lui permettant d'étendre son horizon financier".

Eiffage

Eiffage annonce la signature du renouvellement de sa ligne de crédit renouvelable "RCF" d'un montant de 2 milliards d'euros et sans covenant financier. " Conclue pour une durée de 5 ans avec deux extensions possibles d'un an chacune, cette facilité permet d'allonger l'horizon des financements du groupe conformément à sa gestion prudente de la liquidité " , précise le groupe de BTP et de concessions. Cette ligne de crédit confirmée n'est actuellement pas utilisée et est destinée à financer les besoins généraux du groupe.

OVHcloud

Le spécialiste européen du cloud publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.

TFF

Au cours du premier semestre 2024/2025, l’activité de TFF s’inscrit en recul sur l’ensemble des marchés du groupe, avec des volumes orientés en baisse dans un contexte économique incertain accompagné de conditions météorologiques défavorables. Sur cette période, l'Ebitda a reculé de 18,8% à 50,17 millions d'euros. Le résultat opérationnel a diminué de 23,4% à 40,55 millions d'euros. Le résultat net se replie de 41,6% à 23,82 millions d'euros. Le chiffre d'affaires fléchit de 9,1% à 240,21 millions d'euros.