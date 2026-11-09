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BASTIDE : Calendrier financier pour l'exercice 2026-2027
information fournie par Actusnews 09/11/2026 à 18:00

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Caissargues, le 9 novembre 2026

Evènements Dates*
Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026-2027 Jeudi 12 novembre 2026
Chiffre d'affaires du 1er semestre 2026-2027 Jeudi 11 février 2027
Résultats du 1er semestre 2026-2027 Mercredi 17 mars 2027
Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2026-2027 Jeudi 13 mai 2027
Chiffre d'affaires annuel 2026-2027 vendredi 27 août 2027
Résultats annuels 2026-2027 Mercredi 20 octobre 2027

* Sous réserve de modifications, les communiqués de presse sont publiés après la fermeture des marchés.

PROCHAINE PUBLICATION :

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026-2027

Le jeudi 12 novembre 2026 après bourse

A propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 8 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

CONTACTS

Groupe Bastide Actus Finance

Vincent Bastide/Olivier Jourdanney
T. +33 (0)4 66 38 68 08
www.bastide-groupe.fr
Analystes-Investisseurs
Hélène de Watteville
T. +33 (0)1 53 67 36 33
Presse – Médias
Déborah Schwartz
T. +33 (0)1 53 67 36 35

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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/101312-calendrier-des-publications-2026-2027.pdf

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