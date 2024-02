Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bastide: CA semestriel en hausse organique de 5,7% information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 18:22









(CercleFinance.com) - Bastide publie un chiffre d'affaires semestriel de 265 ME au 31 décembre, en hausse organique de 5,7% par rapport à la même période un an plus tôt (et +6,2% en publié).



L'activité est restée très dynamique au deuxième trimestre avec une accélération de la croissance organique à +6,1%, après +5,2% au premier trimestre.



Dans le détail, les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie), qui représentent désormais 60% du chiffre d'affaires, ont signé une croissance organique de +10,4% sur le second trimestre, en ligne avec celle enregistrée sur le premier trimestre.



De son côté, l'activité ' Maintien à Domicile ' reste stable dans un marché qui s'est maintenant normalisé après la crise sanitaire.



Dans ce contexte, le groupe maintient ses prévisions 2023/2024 et cible un chiffre d'affaires annuel autour de 530 ME (ajustées de l'impact lié à la cession de Distrimed et hors nouvelles opérations de croissance externe) avec un objectif de marge opérationnelle courante au moins égale à celle réalisée sur l'exercice 2022-2023, soit 8,4%,



En outre, le groupe précise que le désendettement reste sa priorité et que la récente cession de Distrimed répondait pleinement à cet objectif.



Bastide étudie toujours de possibles cessions d'actifs qui ne répondraient plus à sa stratégie.







