Bastide affiche un Ebitda en hausse de 7,6% sur l'exercice 2021/2022

(AOF) - Le groupe Bastide, un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile, a publié un résultat net de 14,3 millions d'euros sur l'exercice 2021-2022 identique à celui enregistré en 2020-2021. En revanche, l'Ebitda s'inscrit en hausse à 95 millions d'euros contre 88,3 millions d'euros (+7,6%). Le résultat opérationnel augmente +14,8% à 32,5 millions d'euros. Le chiffre d'affaires annuel est en progression de 5,5% à 468,3 millions d'euros.

Le groupe Bastide annonce avoir réalisé en octobre Les sociétés françaises Probace Meditec (Nutrition-Perfusion et Maintien à domicile) et de 4S E-med (respiratoire) acquises en octobre seront consolidées à compter du 1er octobre 2022 et apporteront un chiffre d'affaires en année pleine de près de 6 millions d'euros.

Compte tenu d'un environnement tarifaire attendu relativement stable et d'une base de comparaison assainie, la croissance organique devrait, dans la continuité du quatrième trimestre 2021-2022, retrouver un niveau comparable à celui enregistré avant la crise sanitaire.

Le groupe Bastide confirme donc son objectif d'un chiffre d'affaires de plus de 520 millions d'euros, intégrant la contribution des acquisitions récentes. En dépit d'un environnement inflationniste, le groupe vise une marge opérationnelle courante de plus de 8,3% grâce à un strict contrôle de ses coûts de structure.

L'amélioration significative du flux de trésorerie disponible sera une priorité de l'exercice 2022-2023, résultant à la fois de la croissance attendue de la capacité d'autofinancement, d'un retour à un niveau plus normatif du BFR et du contrôle strict des investissements opérationnels.

Le groupe vise ainsi à poursuivre, d'une part, sa stratégie de croissance externe raisonnée, axée sur la diversification internationale et les activités récurrentes et à forte valeur ajoutée et à amorcer, d'autre part, un désendettement progressif.

La société publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre 2022-2023 le 16 novembre 2022 après bourse.

