Bastide: acquisition de la majorité d'Oxystore

(CercleFinance.com) - Le Groupe Bastide annonce l'acquisition de la majorité du capital de la société Oxystore basée en Italie, une société spécialisée dans le diagnostic à domicile et la vente en ligne de matériels d'oxygénothérapie et d'apnée du sommeil à destination des particuliers.



En 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4,1 ME avec une marge opérationnelle supérieure aux standards du Groupe.



Avec cette opération, le Groupe Bastide étend sa couverture géographique en Europe et accède à l'Italie, un pays à fort potentiel démographique.



Le paiement sera réalisé en numéraire incluant des composantes différées et assurera une présence du fondateur d'Oxystore sur le long terme. Oxystore sera consolidée à compter du 1er juillet 2022.





