Bastide : accord pour un financement complémentaire

(CercleFinance.com) - Le groupe Bastide annonce ce soir avoir conclu un accord avec son pool bancaire, au sein du crédit syndiqué, pour un financement complémentaire. Ce financement complémentaire s'élève à 60 millions d'euros sur la tranche de crédit à tirage in fine 2023, qui passe ainsi de 80 millions à un maximum de 140 millions d'euros. 'Ce financement complémentaire a également permis d'améliorer à la marge le coût de l'ensemble de la dette du crédit syndiqué. Les financements sont conditionnés au respect d'un ratio dettes financières nettes/Ebitda maximum de 4,0 (avec retour à 3,5 lors de l'exercice suivant). Avec cette opération, le Groupe Bastide renforce sa capacité à poursuivre sa politique de croissance externe ciblée afin de renforcer ses positions sur ses métiers stratégiques', indique le groupe.

Valeurs associées BASTIDE LE CONFOR Euronext Paris +0.65%