Bassac : repli limité des bénéfices au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Bassac publie un résultat net part du groupe de +29,9 millions d'euros au titre du premier semestre 2020, contre +39,1 millions un an auparavant, et une marge opérationnelle courante de 13,9%, contre 15,5% au premier semestre 2019. Le chiffre d'affaires s'établit à 398 millions d'euros, en baisse de 8%, dont un recul de 14% pour l'activité résidentielle LNC en France essentiellement imputable au confinement, en partie compensé par un important calendrier de livraisons en Espagne. Bénéficiant d'un carnet de commandes étoffé, Bassac indique conserver 'une bonne visibilité pour les semestres à venir, dans un contexte de marché perturbé par la pandémie Covid-19 et par les mesures de prévention sanitaire prises par les autorités'.

