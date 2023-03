Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bassac: proposition de dividende modifiée information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 10:30









(CercleFinance.com) - Le groupe immobilier Bassac (anciennement Les Nouveaux Constructeurs) fait part d'une modification de sa proposition de dividende à soumettre à la prochaine assemblée générale des actionnaires, prévue le 12 mai.



Il proposera ainsi la distribution d'un dividende de 2,50 euros par action, et non plus de 1,50 euro par action comme annoncé le 9 mars dernier, avec une option pour le paiement d'une fraction du dividende en actions.



Dans le cadre de ce dividende, 1,50 euro par action sera distribué en numéraire et un euro par action pourra, au choix de l'actionnaire, être payé soit en actions nouvelles de la société soit en numéraire.





