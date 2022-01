Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bassac: croissance de 3% du CA pro forma en 2021 information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Le promoteur immobilier Bassac affiche pour 2021 un chiffre d'affaires pro forma en croissance de 3% à 1,45 milliard d'euros et un chiffre d'affaires consolidé de 1,21 milliard, cet écart tenant à l'intégration globale de Marignan dans ses comptes depuis sa prise de contrôle, le 13 août 2021.



A périmètre comparable (intégrant Marignan sur 12 mois en 2021 et en 2020), le montant total des réservations a augmenté de 37% à plus de 1,79 milliard d'euros TTC, aidé par un effet de base favorable, les bureaux de vente en France ayant dû fermer lors des deux confinements de 2020.



Bénéficiant d'un carnet de commandes représentant environ 16 mois d'activité, Bassac affirme 'conserver une visibilité correcte pour les semestres à venir, aussi bien pour ses activités de promotion immobilière que pour son activité de construction de garages'.





Valeurs associées BASSAC Euronext Paris 0.00%