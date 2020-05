Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bassac : changement de mode de gouvernance Cercle Finance • 18/05/2020 à 07:52









(CercleFinance.com) - Bassac (anciennement Les Nouveaux Constructeurs) indique que son assemblée générale mixte réunie vendredi dernier, a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui ont été soumises, dont le changement de mode de gouvernance de la société. Ce changement se traduit ainsi par le passage d'une société anonyme à directoire et conseil de surveillance à une société anonyme à conseil d'administration et le changement corrélatif des statuts de la société. Le conseil d'administration réuni à l'issue de l'assemblée générale a désigné Moïse Mitterrand en tant que président directeur général et Olivier Mitterrand en tant que vice-président du conseil d'administration.

Valeurs associées BASSAC Euronext Paris +0.78%