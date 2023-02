Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bassac: baisse de 12% du CA en 2022 information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Le groupe immobilier Bassac (ex Les Nouveaux Constructeurs) annonce un chiffre d'affaires annuel 2022, à périmètre constant (hors contribution de Maisons Baijot), de 1,28 milliard d'euros, en baisse de 12% par rapport à 2021.



Le montant total des réservations (hors Maisons Baijot) s'élève à 1,6 milliard d'euros TTC en 2022, en diminution de 11% à périmètre comparable. Au cours de l'exercice, elles ont porté sur 5625 lots, soit une diminution de 13% en volume.



'Les activités de promotion immobilière disposent d'un carnet de commandes et d'un portefeuille foncier représentant à eux deux huit années d'activités, et qui offrent donc à Bassac une visibilité rassurante', souligne-t-il néanmoins.





