Bassac: acquisition de Maisons Baijot en Wallonie

(CercleFinance.com) - Bassac indique avoir signé un contrat d'acquisition portant sur 55% du capital de Maisons Baijot, société spécialisée dans la construction de maisons en Wallonie et qui a développé plus récemment une activité de promotion de maisons et d'appartements.



L'acquisition est effectuée auprès de la famille dirigeante, et devrait être finalisée au troisième trimestre 2022. Maisons Baijot a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires supérieur à 65 millions d'euros et un 'niveau de marge remarquable pour son secteur'.





