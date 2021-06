Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bassac : achète à Ceres Grafton ses parts dans Bayard Holding Cercle Finance • 14/06/2021 à 18:31









(CercleFinance.com) - La société Bassac annonce ce soir avoir signé un contrat d'acquisition portant sur la totalité des actions détenues par la société Ceres Grafton dans la société Bayard Holding. Ceres Grafton, conseillée par Aermont Capital, détient à ce jour environ 40% des actions de Bayard Holding, laquelle détient l'intégralité du capital social de Marignan. Bassac détient quant à elle environ 60% des actions de Bayard Holding. Marignan est un promoteur d'immobilier résidentiel et de bureaux, présent sur l'ensemble du territoire français via 13 implantations régionales. Le transfert des titres devrait intervenir au cours du deuxième semestre 2021.

Valeurs associées BASSAC Euronext Paris +0.31%