BASF : vers une cession d'activités à Graines Voltz

(CercleFinance.com) - Graines Voltz et BASF annoncent avoir signé un protocole d'accord portant sur la cession à Graines Voltz du portefeuille d'activités de HILD Samen située à Marbach, en Allemagne. Les détails financiers de la transaction ne sont pas divulgués. La cession porte sur les actifs incorporels de HILD Samen, notamment le portefeuille de clients, la propriété intellectuelle, la sélection, les stocks et la marque HILD. Les infrastructures locales resteront toutefois la propriété de BASF. Sous réserve de l'approbation de cette opération par les autorités compétentes et la levée des clauses suspensives habituelles, la finalisation de l'acquisition devrait avoir lieu au deuxième trimestre.

Valeurs associées BASF XETRA +3.68%