BASF: vers le recyclage des batteries avec Stena Recycling

(CercleFinance.com) - BASF et Stena Recycling, l'une des principales sociétés de recyclage en Europe, ont conclu un accord d'achat de masse noire, soit une poudre issue du recyclage des batteries.



La coopération se concentrera sur le développement de procédés améliorés de production de masse noire afin d'atteindre des taux de récupération élevés de métaux (lithium, nickel et cobalt notamment) afin de soutenir des solutions en boucle fermée pour le marché européen des batteries de véhicules électriques.



La masse noire sera traitée dans le prototype de raffinerie de métaux de BASF à Schwarzheide (Allemagne). Stena Recycling et BASF visent à transférer un tel modèle dans la raffinerie de métaux de recyclage de batteries à l'échelle commerciale prévue par BASF en Europe.



Selon le Dr Daniel Schönfelder, président de la division Catalyseurs de BASF, cet accord constitue 'une étape importante vers une économie circulaire pour le marché européen des batteries pour véhicules électriques' .





Valeurs associées BASF XETRA -2.67%