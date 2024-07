Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: vers l'optimisation des processus biocatalytiques information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 14:40









(CercleFinance.com) - BASF annonce que ses chercheurs, en partenariat avec le Centre de recherche autrichien de biotechnologie industrielle (acib) et l'Université de Graz, ont co-développé un nouveau modèle assisté par ordinateur visant à améliorer les performances enzymatiques et à accélérer la mise à l'échelle des processus biocatalytiques.



Ce modèle facilite la détermination des combinaisons optimales de température et de concentration de solvant, réduisant ainsi les efforts de R&D, les coûts et la consommation de ressources, tout en améliorant la durabilité de la biocatalyse.



Les résultats de cette recherche ont été publiés dans la revue scientifique Nature Communications.





