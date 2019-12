Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF : vend une unité de produits à Lone Star pour 3,17 MdsE Cercle Finance • 23/12/2019 à 10:29









(CercleFinance.com) - Le groupe chimique allemand BASF a annoncé la cession de son activité de produits chimiques de construction à la société américaine de capital-investissement Lone Star pour 3,17 milliards d'euros en espèces. L'unité fournit des mélanges pour les producteurs de béton. Elle fournit également des solutions de revêtement de sol décoratif et spécialisé pour les entrepôts, les sites sportifs et les parkings, ainsi que pour le secteur médical. Avec plus de 7 000 employés, l'activité de produits chimiques de construction de BASF est présente dans plus de 60 pays et a généré un chiffre d'affaires d'environ 2,5 milliards d'euros l'an dernier. L'acquisition devrait être finalisée au troisième trimestre 2020.

Valeurs associées BASF XETRA -0.37%