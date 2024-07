Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: va fermer deux sites allemands de production de GA information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 17:31









(CercleFinance.com) - BASF prévoit de mettre fin à la production de l'ingrédient actif glufosinate-ammonium (GA) sur ses sites de Knapsack et Francfort (Allemagne), d'ici la fin de l'année, évoquant des motifs économiques.



Les deux installations devraient ainsi fermer leurs portes en 2025.



L'industriel indique que malgré des réductions de coûts, sa compétitivité et sa rentabilité dans la production de GA sont insuffisantes face à la concurrence croissante des fabricants génériques et aux coûts élevés de l'énergie et des matières premières.



BASF prévoit ainsi de se procurer le GA auprès de fournisseurs tiers à l'avenir pour sécuriser sa compétitivité.



Les emplois seront maintenus jusqu'à la fin de 2025, puis progressivement réduits.



BASF indique travailler au développement d'alternatives GA 'de nouvelle génération'.





