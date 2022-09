Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF:va accroître l'efficacité des éoliennes d'Energiekontor information fournie par Cercle Finance • 21/09/2022 à 17:18









(CercleFinance.com) - Energiekontor s'est associée à la société internationale de maintenance Omega-Tools GmbH et à la division Coatings de BASF pour équiper progressivement ses éoliennes de Novaflex BladeUp, les rendant ainsi plus efficaces.



Avec ses structures linéaires microscopiques, le film fonctionnel assure une augmentation sensible du rendement des éoliennes.



Les riblets réduisent la formation de turbulences d'air défavorables à la surface des pales, de sorte qu'une plus grande partie du vent peut être utilisée pour produire de l'électricité. Une étude a mis en avant une augmentation de la production allant jusqu'à trois pour cent.



' Nous sommes impressionnés par l'augmentation significative du rendement énergétique. Il est donc important de mettre en oeuvre cette option pour nos centrales ', a déclaré Carsten Schwarz, membre du conseil de direction d'Energiekontor.







Valeurs associées BASF Swiss EBS Stocks -1.27%