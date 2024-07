Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: une certification ISCC+ dans des sites de production information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 16:35









(CercleFinance.com) - BASF obtient la certification ISCC+ dans tous ses principaux sites de production d'acryliques, d'alcools, d'éthers de glycol et d'acétates.



Grâce à cette étape, BASF est désormais en mesure de produire plus de 60 produits liés à ce portefeuille avec un ou plusieurs attributs de durabilité.



La majorité du portefeuille peut également être proposée avec un ou plusieurs des attributs de durabilité suivants : Les produits ' Low-PCF ' et ' Zero-PCF ' permettent de réduire l'empreinte carbone des produits, contribuant ainsi aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre des clients.



Les produits ' biosourcés ' sont partiellement fabriqués à partir de biomasse, dont la traçabilité est assurée par la méthode 14C. Les produits Ccycled R sont fabriqués à partir de matières premières recyclées chimiquement à partir de déchets plastiques ou de pneus en fin de vie, ce qui contribue à favoriser une économie circulaire.



Les produits ' Made using Green Power soulignent l'engagement de BASF en faveur des énergies renouvelables, ce qui permet d'atténuer encore l'impact environnemental du processus de production.



Martin Liedemit, Senior Vice President Global Strategic Business Development Petrochemicals chez BASF, souligne : ' Grâce à l'empreinte mondiale et polyvalente des actifs de BASF, nous sommes en mesure d'offrir des produits avec différents attributs de durabilité. Au cours des dernières années, nous avons mis en oeuvre des mesures qui nous permettent de fournir des solutions qui aident nos clients du monde entier à atteindre leurs objectifs et leurs ambitions en matière de développement durable. '





