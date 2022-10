Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BASF: un bénéfice net en baisse au troisième trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/10/2022 à 15:17

(CercleFinance.com) - Le groupe BASF publie les chiffres préliminaires du troisième trimestre 2022 et annonce un programme de réduction des coûts.



Le bénéfice net devrait s'élever à 909 millions d'euros. Un chiffre nettement inférieur à celui du trimestre précédent (1 253 millions d'euros) et aux estimations des analystes.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 12 % au troisième trimestre 2022 pour atteindre 21 946 millions d'euros (T3 2021 : 19 669 millions d'euros).



L'EBIT avant éléments spéciaux s'est élevé à 1 348 millions d'euros attendus au troisième trimestre 2022, soit nettement moins que le niveau du trimestre de l'année précédente (T3 2021 : 1 865 millions d'euros) et légèrement plus que le consensus des analystes.



Les perspectives publiées en juillet par le groupe BASF pour l'exercice 2022 restent inchangées. L'EBIT avant éléments spéciaux reste attendu entre 6,8 et 7,2 milliards d'euros.



Dans ce contexte de bénéfice faible, BASF a lancé un programme d'économies de coûts axé sur l'Europe et en particulier sur l'Allemagne, qui sera mis en oeuvre de 2023 à 2024.



Une fois achevé, le programme devrait générer des économies de coûts annuelles de 500 millions d'euros dans les domaines hors production.