BASF: un accord d'achat d'électricité de 12 ans avec X-Elio information fournie par Cercle Finance • 14/09/2022 à 16:41

(CercleFinance.com) - BASF et X-ELIO ont signé un power purchase agreement ( accord d'achat d'électricité) de 12 ans pour fournir 48 mégawatts (MW) d'énergie solaire au site BASF de Verbund à Freeport, au Texas.



Grâce à cet accord, 100 % de l'électricité achetée par le site sera fournie par des énergies renouvelables.



Ce projet permettra de réduire les émissions de carbone sur le site BASF de Freeport et de compenser plus de 82 000 tonnes métriques d'émissions de CO2 par an, selon les estimations de l'EPA.



' La sécurisation de l'énergie renouvelable sur notre site de Freeport est une étape nécessaire pour améliorer notre empreinte énergétique et nous apprécions le partenariat avec X-ELIO, qui nous aide à réaliser l'objectif de l'entreprise de zéro émission nette d'ici 2050 ', a déclaré Brad Morrison, vice-président senior et directeur du site BASF de Freeport.



Cet accord s'inscrit pleinement dans la stratégie de X-ELIO visant à soutenir tous les secteurs dans leur cheminement vers un mode de fonctionnement net zéro, ainsi que dans les objectifs de BASF en matière de protection du climat.