BASF: travaille sur la reconnaissance faciale avec STMicro

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics ettrinamiX, filiale à 100 % de BASF et pionnier des nouvelles technologies biométriques, annoncent travailler conjointement au développementsolutionapplicative d'authentification faciale.



La solution estconçue pourfonctionnerde manière invisiblesousun écranOLEDetassurer leniveau de sécuritérequis parles applications depaiement mobile. Ellesera présentéepour la première fois en directau salonIFA 2022qui auralieuà Berlin du 2 au 6 septembre.



Le système est présenté par STMicro comme 'une méthoded'authentification du visage sans contact,à la foisfiableet rapidequi peut êtreintégrée à dessmartphoneset autres produits nécessitantl'authentification de l'utilisateur'.



Outre la vérification del'identité, la solution peut aussi différencier la peauhumaine d'autres matériaux afin de reconnaîtreet rejeter les tentatives trompeuses utilisant des impressions photos ou des masques hyperréalistes en couleur et en relief.





