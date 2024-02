Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: travaille autour sur la reconnaissance faciale information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 12:50









(CercleFinance.com) - BAST fait savoir que sa société trinamiX GmbH, pionnière dans le domaine de l'authentification biométrique du visage, travaille avec Continental autour de la sécurité par reconnaissance faciale.



Ainsi, à l'occasion du Mobile World Congress (MWC), les partenaires montreront comment les véhicules peuvent être déverrouillés facilement et sans contact via la solution d'authentification faciale de trinamiX.



' L'authentification faciale trinamiX garantit les normes de sécurité les plus élevées, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. En collaboration avec Continental, nous améliorons les systèmes de surveillance du conducteur existants et garantissons ainsi une meilleure interaction entre le conducteur et le véhicule', déclare Wilfried Hermes, directeur de l'électronique grand public, Amérique du Nord et Europe chez trinamiX.





