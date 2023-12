Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 14:57









(CercleFinance.com) - BASF s'adjuge plus de 4% et surperforme ainsi largement le DAX à Francfort, sur fond d'un relèvement de recommandation chez UBS directement de 'vente' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 40 à 55 euros sur le titre du groupe de chimie allemand.



Le broker pense que BASF surperformera l'ensemble du secteur à mesure que le cycle de la chimie en amont s'infléchira au cours de l'exercice 2024, une inversion du cycle qui selon lui favorise le maintien des rendements supérieurs pour les actionnaires.





