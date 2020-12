Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF : soutenu par un relèvement de broker Cercle Finance • 08/12/2020 à 12:02









(CercleFinance.com) - L'action BASF s'adjuge plus de 1% à Francfort, avec le soutien d'UBS qui relève sa recommandation sur le titre du géant allemand de la chimie de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 56 à 70 euros. Comme 2016 qui a marqué un 'point d'inflexion quasi-parfait' pour les bénéfices de BASF, il estime que 2021 pourrait apporter trois vents favorables sous forme de reprise du PIB, de redressement des cours du pétrole et d'offre limitée dans l'industrie pétrochimique. UBS, qui souligne que les marges et l'agriculture pourraient aussi surprendre positivement, ajoute que les chances d'une réduction de dividende déclinent de façon modérée dans l'environnement actuel.

Valeurs associées BASF XETRA +0.97%