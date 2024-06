Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: solution industrielle pour des emballages durables information fournie par Cercle Finance • 07/06/2024 à 14:41









(CercleFinance.com) - BASF propose une nouvelle solution à l'industrie de l'emballage pour augmenter l'utilisation de matières premières renouvelables en élargissant son portefeuille de biopolymères compostables certifiés.



Ce nouvel emballage 'ecoflex' BMB (équilibré en biomasse) remplace les matières premières fossiles par des matières premières renouvelables dès le début du processus de production, réduisant ainsi l'empreinte carbone de 60%.



Cette innovation soutient la création d'une économie circulaire en favorisant la collecte et le recyclage des déchets organiques.



BASF précise que les clients pourront adopter cette solution sans modifier leurs processus de fabrication, bénéficiant ainsi de performances équivalentes tout en réduisant leur dépendance aux ressources fossiles.







