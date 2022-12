BASF sélectionné comme fournisseur stratégique par le fabricant de batteries PPES

(AOF) - BASF annonce avoir été sélectionné comme fournisseur stratégique de matériaux actifs cathodiques hautes performances par le fabricant de batteries PPES (Prime Planet Energy & Solutions), une coentreprise entre Toyota Motor Corporation (Toyota) et Panasonic Holdings Corporation (Panasonic). Dans ce contexte, BASF a livré à PPES le premier lot de matériaux actifs cathodiques (CAM) nickel-cobalt-manganèse (NCM) via BASF TODA Battery Materials LLC.

Le premier lot a été produit sur le site d'Onoda de BTBM, l'une des plus grandes installations de calcination au monde pour CAM. BASF poursuit son projet d'expansion déjà annoncé sur le site d'Onoda, qui devrait démarrer la production au second semestre 2024. Grâce à l'expansion, l'approvisionnement annuel en CAM sera augmenté jusqu'à 45 GWh de capacité cellulaire par an.

BASF et PPES travaillent déjà ensemble depuis plusieurs années. En combinant l'expertise industrielle de PPES avec le savoir-faire de fabrication approfondi de BTBM, un produit sur mesure a été développé pour répondre aux exigences d'une puissance plus élevée, d'un cycle de vie plus long et d'une efficacité améliorée.

La chimie allemande, très dépendante du gaz russe, est en difficulté. Suite à des ventes en berne dans le secteur automobile et une demande en recul dans la construction, la production est en baisse de 8,5 % en 2022, avec un chiffre d'affaires global en repli de 1,6 % à 63,1 milliards d'euros. La chimie de spécialité s'en sort mieux. En revanche le taux d'utilisation des capacités de production dans la chimie de base a nettement ralenti pour atteindre moins de 80 %. Le troisième secteur industriel allemand est tenté par la délocalisation vers les Etats-Unis, où les coûts de l'énergie sont bien moindres. Avec l'Inflation Reduction Act, les Etats-Unis ont mis en place un environnement approprié aux défis actuels.