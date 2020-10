Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF : se sépare de son activité Construction Chemicals Cercle Finance • 30/09/2020 à 18:29









(CercleFinance.com) - Ce soir à minuit, BASF aura achevé la cession de son activité Construction Chemicals à une filiale de Lone Star, une société mondiale de capital-investissement, au prix de 3,17 milliards d'euros. L'activité Construction Chemicals fera désormais partie du groupe MBCC, nouvellement fondé, dont le siège est situé à Mannheim, en Allemagne. 'Lone Star a été un partenaire professionnel dans cette transaction et s'est engagé à assurer le succès futur de l'entreprise', a assuré Saori Dubourg, membre du conseil d'administration de BASF. Avec environ 7500 collaborateurs, l'activité de Construction Chemicals exploite des sites de production et des bureaux de vente dans plus de 60 pays et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,6 milliards d'euros en 2019.

