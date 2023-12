Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: s'intéresse aux projets Nordlicht 1 & 2 de Vattenfall information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 12:20









(CercleFinance.com) - BASF annonce être en discussions 'avancées et exclusives' avec Vattenfall afin de s'associer sur les projets Nordlicht 1 et 2 via une vente de 49 % des parts du projet à BASF.



Les deux parties ont signé un protocole d'accord pour exprimer formellement leur ambition commune.



Il est prévu que Vattenfall utilise sa part d'électricité verte pour approvisionner ses clients allemands. BASF recevra près de la moitié de l'électricité produite et approvisionnera ses sites de production chimique dans toute l'Europe, en particulier Ludwigshafen.



Pour rappelle, le parc éolien de Nordlicht se compose de deux sites distincts : Nordlicht 1 d'une capacité de 980 mégawatts et Nordlicht 2 de 630 mégawatts.



Une fois pleinement opérationnelles, leur production combinée devrait être d'environ 6 térawattheures (TWh) par an, soit l'équivalent de la consommation électrique de 1,6 million de foyers allemands.



La signature de la transaction est attendue au premier semestre 2024. Dans l'attente d'une décision finale d'investissement, attendue en 2025, la construction des Nordlicht 1 et 2 débutera en 2026. Les parcs éoliens devraient être pleinement opérationnels en 2028.





