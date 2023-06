Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: s'intéresse à la production d'ammoniac bleu durable information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 09:57









(CercleFinance.com) - BASF annonce une collaboration avec Yara Clean Ammonia autour d'une étude conjointe afin de développer et construire une installation de production d'ammoniac bleu à faible émission de carbone à l'échelle mondiale avec captage du carbone au États-Unis.



Les deux partenaires étudient la faisabilité d'une usine d'une capacité totale de 1,2 à 1,4 million de tonnes par an afin de répondre à la demande mondiale croissante d'ammoniac à faible émission de carbone.



' Yara et BASF ont collaboré avec succès dans le passé et nous sommes ravis d'explorer ensemble ce nouveau projet ', a déclaré Magnus Krogh Ankarstrand, président de Yara Clean Ammoniaque.



Environ 95 % du dioxyde de carbone (CO2) généré par le processus de production est destiné à être capturé et stocké de manière permanente dans le sol, souligne BASF.





