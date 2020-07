Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF : s'attend à un résultat supérieur aux attentes Cercle Finance • 10/07/2020 à 17:14









(CercleFinance.com) - Le groupe chimique allemand BASF s'attend à un résultat opérationnel du deuxième trimestre supérieur aux attentes du marché. L'EBIT avant éléments exceptionnels - qui reflète le développement de l'activité opérationnelle du groupe - s'élève à 226 millions d'euros sur le trimestre, supérieur aux attentes du marché et dans la fourchette indiquée par BASF. Cela reste nettement inférieur au chiffre du trimestre de l'année précédente (995 millions d'euros), a déclaré BASF. La société s'attend à une perte nette de 878 millions de dollars en raison d'une dépréciation de sa participation dans Wintershall Dea, ce qui est considérablement inférieur aux estimations actuelles des analystes. BASF a déclaré que la dépréciation d'environ 800 millions d'euros résulte de la baisse des prévisions de prix du pétrole et du gaz et de la modification des estimations des réserves.

Valeurs associées BASF XETRA +0.84%