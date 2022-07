Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BASF: s'associe aux concessionnaires Peugeot en Europe information fournie par Cercle Finance • 12/07/2022 à 09:55

(CercleFinance.com) - BASF annonce que l'unité commerciale de sa division Coatings, BASF Global Automotive Refinish Coatings Solutions, s'est associée à l'Association européenne des concessionnaires automobiles Peugeot (AECP) pour les années à venir.



L'AECP, qui regroupe des concessionnaires de onze pays européens, travaille avec Peugeot et le Groupe Stellantis pour établir les référentiels professionnels de la distribution automobile et assurer une collaboration étroite entre la marque et son réseau.



BASF Automotive Refinish Coatings Solutions propose des services premium à valeur ajoutée aux carrossiers en Europe et est un partenaire de Peugeot depuis de nombreuses années.



Ce nouveau partenariat renforce les liens de longue date et la confiance mutuelle qui existent entre BASF Automotive Refinish et les réseaux de concessionnaires automobiles Peugeot en Europe, garantissant que les affiliés de l'AECP bénéficient des dernières innovations de BASF.