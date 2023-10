Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: s'associe à Oriental Yuhong dans les panneaux solaires information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 12:15









(CercleFinance.com) - BASF et Oriental Yuhong, l'un des principaux producteurs de membranes de toiture en polyoléfine thermoplastique (TPO) en Chine, s'associent pour développer des membranes de toiture solaires utilisées dans les bâtiments.



Le nouveau développement vise à répondre à la demande croissante de la Chine en panneaux solaires sur les toits, alors que les installations solaires photovoltaïques du pays ont atteint un niveau record de 51 gigawatts.



La collaboration de BASF avec Oriental Yuhong répond aux défis posés par le nombre croissant de panneaux photovoltaïques installés sur les toits.



' Nos nouvelles formulations Tinuvin® et Chimassorb®, ainsi que notre support technique, ont amélioré la durabilité des membranes TPO d'Oriental Yuhong, ce qui a permis d'obtenir des toits qui durent plus longtemps, même avec des panneaux solaires ', a déclaré Hazel Sprafke, vice-présidente de la gestion commerciale mondiale des additifs plastiques, Asie-Pacifique.





