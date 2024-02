Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: résultat net de 225 ME sur l'exercice 2023 information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 68,9 milliards d'euros au cours de l'exercice 2023, contre 87,3 milliards d'euros l'année précédente. ' Cette évolution du chiffre d'affaires s'explique principalement par des prix et des volumes nettement plus bas ' indique la direction.



Le résultat d'exploitation (EBIT) avant éléments exceptionnels de l'exercice 2023 s'élève à 3,8 milliards d'euros. ' Le recul de 3,1 milliards d'euros par rapport à l'exercice précédent s'explique principalement par une contribution nettement plus faible au résultat des segments Chimie et Matériaux '.



L'EBITDA avant éléments exceptionnels en 2023 s'est établi à 7,7 milliards d'euros, soit 3,1 milliards d'euros de moins qu'en 2022. L'EBITDA a diminué de 3,6 milliards d'euros pour s'établir à 7,2 milliards d'euros. Le résultat net a augmenté de 852 millions d'euros pour atteindre 225 millions d'euros, contre moins 627 millions d'euros en 2022.



' L'EBITDA avant éléments exceptionnels du groupe BASF devrait atteindre entre 8,0 et 8,6 milliards d'euros en 2024 (2023 : 7,7 milliards d'euros). BASF prévoit que le flux de trésorerie disponible du groupe BASF se situera entre 0,1 milliard d'euros et 0,6 milliard d'euros (2023 : 2,7 milliards d'euros) ' indique le groupe.





Valeurs associées BASF XETRA +1.23%