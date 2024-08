Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: réorganise sa production sur le site de Ludwigshafen information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 10:40









(CercleFinance.com) - BASF a annoncé l'arrêt de sa production d'acide adipique, de cyclododécanone (CDon) et de cyclopentanone (CPon) sur son site de Ludwigshafen en 2025, dans le cadre d'une révision stratégique visant à s'adapter aux conditions de marché.



Le CDon et le CPon sont utilisés dans la fabrication de plastiques, de parfums et de produits pharmaceutiques.



Environ 180 employés seront affectés par ces fermetures, et BASF les aidera à trouver de nouvelles opportunités au sein du groupe.



BASF précise qu'il continuera de produire de l'acide adipique en Corée du Sud et en France.





