BASF renonce au rachat d'Evonik après le rejet de son offre de €11,2 mds

Le géant allemand de la chimie BASF BASFn.DE a annoncé jeudi qu'il renonçait à son projet de rachat de son concurrent Evonik EVKn.DE , après le rejet par l'entreprise de deux offres entièrement en numéraire.

"Le directoire d'Evonik n'a fait preuve d'aucun engagement significatif jusqu'à ce jour", alors même que BASF avait laissé entendre qu'elle envisageait une nouvelle "augmentation modérée" de son offre, a déclaré la société.

BASF avait approché Evonik pour la première fois en septembre, mais l'entreprise avait résisté à ces avances et avait récemment rejeté une offre améliorée qui valorisait la société à environ 11,2 milliards d’euros, soit 24 euros par action.

Des sources proches du dossier ont indiqué à Reuters mardi que BASF s'apprêtait à proposer des concessions plus importantes à Evonik.

Dans le cadre de ses démarches, BASF avait contacté les autorités locales de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le Land d'origine d'Evonik, ainsi que son principal actionnaire, la Fondation RAG, par le biais d’une lettre proposant des engagements potentiels concernant les usines, l’emploi et la formation, ont-elles précisé.

L'action Evonik chutait de 16,9% à 15h35 GMT, accusant de loin la plus forte baisse de l'indice Stoxx 600 .STOXX , tandis que celle de BASF prenait 0,2% .

Evonik a refusé de commenter.

(Rédigé par Ludwig Burger; version française Rihab Latrache; édité pat Benoit Van Overstraeten)