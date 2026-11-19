BASF renonce au rachat d'Evonik après le rejet de son offre de €11,2 mds

Le logo de la société allemande de produits chimiques de spécialité Evonik Industries AG, photographié dans son usine de Bitterfeld

FRANCFORT, 19 novembre (Reuters) - Le géant ‌allemand de la chimie BASF a annoncé jeudi ​qu'il renonçait à son projet de rachat de son concurrent Evonik, après le rejet par l'entreprise de deux ​offres entièrement en numéraire.

"Le directoire d'Evonik n'a fait preuve d'aucun engagement ​significatif jusqu'à ce jour", alors ⁠même que BASF avait laissé entendre qu'elle envisageait ‌une nouvelle "augmentation modérée" de son offre, a déclaré la société.

BASF avait approché Evonik pour ​la première ‌fois en septembre, mais l'entreprise avait résisté ⁠à ces avances et avait récemment rejeté une offre améliorée qui valorisait la société à environ 11,2 ⁠milliards d’euros, soit ‌24 euros par action.

Des sources proches du ⁠dossier ont indiqué à Reuters mardi que BASF ‌s'apprêtait à proposer des concessions plus importantes ⁠à Evonik.

Dans le cadre de ses démarches, ⁠BASF avait ‌contacté les autorités locales de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le Land d'origine ​d'Evonik, ainsi que son ‌principal actionnaire, la Fondation RAG, par le biais d’une lettre proposant des ​engagements potentiels concernant les usines, l’emploi et la formation, ont-elles précisé.

L'action Evonik chutait de ⁠16,9% à 15h35 GMT, accusant de loin la plus forte baisse de l'indice Stoxx 600, tandis que celle de BASF prenait 0,2% .

Evonik a refusé de commenter.

(Rédigé par Ludwig Burger; version française Rihab Latrache; édité pat ​Benoit Van Overstraeten)