Le chimiste allemand a jeté l'éponge après deux refus par Evonik sur deux offres non contraignantes, intégralement en numéraire.

Si BASF a indiqué être disposé à envisager une nouvelle augmentation modérée de son offre, le directoire d'Evonik n'a, à ce jour, manifesté aucune réelle volonté d'engager des discussions.

Le groupe allemand a également précisé que selon son évaluation, les perspectives d'Evonik en tant qu'entreprise indépendante et les risques associés, ne permettent pas de justifier une valorisation plus élevée.

Markus Kamieth, président du directoire de BASF, a déclaré : "nous sommes convaincus que le rapprochement aurait permis de créer un groupe chimique plus puissant sous le contrôle de BASF, générant une valeur supplémentaire pour les actionnaires ainsi que des avantages pour les salariés et les clients de l'entité fusionnée".

En renonçant à ses efforts pour prendre le contrôle d'Evonik, le groupe réaffirme son engagement en faveur d'une allocation rigoureuse du capital et de distributions attractives à ses actionnaires.

Après ces annonces, le titre BASF s'affiche en hausse de 0,48%, à 51,44 euros. Celui d'Evonik, lui, chute logiquement de 16,64%, à 18,16 euros, pour revenir vers ses niveaux d'avant les premières rumeurs concernant cette opération.