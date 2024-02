Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: renforce son partenariat avec OQEMA en UK & Irlande information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 15:22









(CercleFinance.com) - BASF annonce aujourd'hui le renforcement de son partenariat avec OQEMA, l'un des principaux distributeurs de produits chimiques en Europe.



Ainsi, depuis le 1er janvier, OQEMA distribue le portefeuille d'amines standards de BASF (à l'exclusion des éthanolamines) au Royaume-Uni et en Irlande.



Les sociétés, qui ont bénéficié d'un partenariat productif en Allemagne et en Europe de l'Est depuis plus de deux décennies, unissent désormais leurs forces sur ces nouveaux marchés, combinant le vaste réseau de distribution et de vente d'OQEMA et sa connaissance approfondie du marché local avec la capacité de BASF à fournir à grande échelle des produits de haute qualité à des prix compétitifs.



'Je suis convaincue que ce niveau accru de coopération ouvrira de nombreuses opportunités commerciales pour le portefeuille d'amines standards de BASF et au-delà', a commenté Kristina Yeates, directrice des ventes Standard Amines Europe chez BASF.







Valeurs associées BASF XETRA +0.40%