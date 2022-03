Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: relève le prix de certains de ses produits information fournie par Cercle Finance • 07/03/2022 à 10:12









(CercleFinance.com) - BASF annonce une hausse des prix jusqu'à 35% des ses antioxydants Irganox 1076, Irganox PS 802 et des mélanges associés dans son portefeuille d'additifs pour les applications plastiques à l'échelle mondiale



'L'ajustement de ces prix est une réponse au coût nettement plus élevé de l'alcool stéarylique et de la logistique', assure l'industriel.





